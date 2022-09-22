Оккупанты пытаются сорвать активные действия ВСУ и ведут обстрелы: Генштаб – о ситуации на фронте

Российские войска по состоянию на 22 сентября дальше сосредотачивают свои усилия на попытках полностью оккупировать Донетчину. Кроме того, враг пытается удержать захваченные территории и сорвать активные действия ВСУ по отдельным направлениям.

Оккупанты традиционно обстреливают позиции украинских войск вдоль линии столкновения и проводят воздушную разведку.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Захватчики бьют по гражданской инфраструктуре и жилым домам, терроризируя мирных жителей. На всей территории Украины остается угроза авиа- и ракетных ударов.

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В течение суток российская армия нанесла четыре ракетных и 17 авиационных ударов. Они также устроили более 24 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам.

Повреждена инфраструктура более 30 населенных пунктов. В частности, речь идет о Пришибе, Спорном, Веселом, Марьинке, Бахмуте, Константиновке, Нескучном, Полтавке, Егоровке, Безымянном, Белогорке, Запорожье, Кривом Роге, Первомайске, Николаеве, Очакове, Высокополье, Сухом Ставке и Миролюбовке.

В то же время, неизменной остается ситуация на Волынском и Полесском направлениях.

На других направлениях оккупанты продолжают бить из танков, минометов и артиллерии:

на Северском направлении – в районе населенных пунктов Шалыгино, Волфине, Ездецкое и Миропольское Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Глубокое, Стрелеча, Мороховец, Веселое, Сотницкий Казачок, Волчанск, Гатище, Двухлетняя, Гусинка, Каменка, Купянск, Артельное, Осиново и Михуватка;

на Краматорском направлении – Богородичное, Яцковка, Яровая, Татьяновка, Святогорск, Пришиб, Славянск, Платоновка, Донецкое, Сидорово, Закотное, Озерное, Щуровое и Райгородок;

на Бахмутском направлении – Северск, Спорное, Звановка, Николаевка, Раздолевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Одрадовка, Веселое, Белогоровка, Розовка, Зайцево, Яковлевка, Майорск;

на Авдеевском направлении – Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Опытное, Марьинка, Водяное и Новомихайловка;

В то же время на Новопавловском и Запорожском направлениях российские войска не предпринимали активных действий. Однако устроили артиллерийские обстрелы по населенным пунктам Никольское, Угледар, Владимировка, Пречистовка, Новоукраинка, Большая Новоселка, Нескучное, Времовка, Павловка, Малая Токмачка, Гуляйпольское, Железнодорожное, Полтавка, Новополь и Новоселка.

В Южнобужском направлении враг обстрелял более 37 населенных пунктов.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина знает, как победить в войне с Россией, и добьется этого.

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