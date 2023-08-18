Ситуация на Запорожском направлении: оккупанты готовят новые линии обороны, но это им не поможет

Отмечается попытка российских окупантов строить оборонительные линии фактически у Азовского моря, но на их содержание может не хватить ресурсов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

"В той парадигме, в которой они существуют, они все же говорят о том, что будут наступать на Купянск. Поэтому они пока не маневрируют силами, которые находятся в Купянске и на Бахмутском направлении, стараясь все же добиться той группировкой, которой они владеют здесь, той же остановки наступления, но с другой стороны отмечается попытка противника уже строить оборонительные линии фактически у Азовского моря, но есть один нюанс, если они сейчас сожгут все резервы при обороне первой и второй линий. ведь обороны не может сама обороняться, то есть траншеи – это хорошо, но там должен быть личный состав”, — разговаривал Михаил Самусь.

По его словам, после этих тяжелых боев, если они не будут опрокидывать по другим направлениям силы, там у них будут огромные проблемы.

"Поэтому при прорыве и при уничтожении значительной части резервов сейчас при боях за первую-вторую линии... дальше для россиян может быть уже поздно вбрасывать резервы или пытаться перевести их из других направлений", — подчеркнул Самусь.

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