Оккупанты пытаются украсть у Украины месторождение лития: что об этом известно

У РФ нет никаких планов по окончании войны. Есть только мародерские амбиции.

Никаких планов по мирным переговорам и окончанию войны у РФ нет. Страна-агрессорка продолжает мародерство, в частности – по добыче лития.

Об этом пишет телеграм-канал "Мариуполь. Сопротивление".

Как стало известно, параллельно с тем, как пропаганда РФ продвигает тезис о потенциально возможных мирных переговорах, в Донецке на прошлой неделе представители "Атомредметзолото" согласовали в так называемом кабинете министров ДНР разрешительные документы на добычу лития.

"Теперь на основании этих документов они подают заявку на получение соответствующей лицензии в Минприроды РФ. Это не было бы такой новостью (ну типичное государственное мародерство ресурсов снова), если бы не одно НО. Шевченковское месторождение лития находится на подконтрольной Украине территории Донецкой области. Несколько километров от Курахово в направление Днепропетровской области", – пишет "Мариуполь. Сопротивление".

Там также добавили, что у РФ нет никаких планов по окончании войны.

“А вот пророссийскому сообществу в Украине стоит задуматься, за что действительно воюют россияне. По “русским” или украинским ресурсам. Ответ очевиден”, — подчеркнуло “Сопротивление”.

Напомним, что в оккупированном Мариуполе квартиры горожан грабят мародеры и засыпает снег.

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