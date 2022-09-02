Оккупанты пытаются установить полный контроль над Донеччиной — Генштаб

Российские оккупанты пытаются установить полный контроль над территорией Донецкой области.
Россияне в Донецкой области пытаются установить полный контроль над регионом.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Как отмечается, россияне преследуют цель удержать захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.
“Враг продолжает наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории нашего Государства. В частности, ночью и утром были нанесены 5 ракетных ударов по городу Харьков, два из которых из зенитного ракетного комплекса С-300. Также по Ивановке выпущено 23 реактивных снаряда из систем залпового огня "Град" и "Ураган", два из которых — кассетными боеприпасами. Нанесены 9 авиаударов по населенным пунктам Марьинка, Соледарь, Победа, Зайцево”, — рассказали в Генштабе ВСУ.
Там также добавили, что украинская авиация продолжает нанесение ударов по критически важным объектам противника, скоплению живой силы и военной техники, пунктам управления и складам с боеприпасами и горючим.
Напомним, что в Беларуси отрепетируют захват части Украины.
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