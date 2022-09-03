Оккупанты пытаются установить полный контроль над Донетчиной и сосредотачиваются на удерживании захваченных районов — Генштаб

Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удерживании захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Продолжаются наступательные и штурмовые действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

"Противник активно применяет средства противовоздушной обороны для прикрытия своих войск. На Краматорском и Новопавловском направлениях враг активных боевых действий не проводил", — говорится в сообщении.

По данным Генштаба, в течение текущих суток нанесено 8 ракетных и более 10 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины.

"В частности, пострадала инфраструктура населенных пунктов Победа, Гусаровка, Белогорье, Пришиб, Времовка, Полтавка, Зайцево, Белогоровка, Яковлевка, Водяное. Активно ведет разведку с применением БПЛА", — сообщает Генштаб.

Российские захватчики, ощущая опасность, также усилили административно-полицейский режим в населенных пунктах, расположенных на берегах реки Днепр и охрану береговой линии во временно захваченных районах Запорожской и Херсонской областей.

Также сообщается, что государственным компаниям Российской Федерации доведены новые нормы подбора "добровольцев" на войну.

"Так, компания "российские железные дороги" получила разнарядку на поиск среди гражданских работников до 10 тыс. новых кандидатов на краткосрочный контракт".

Генштаб также предупреждает, что сохраняется дальнейшая угроза систематических массированных авиационных и ракетных ударов по объектам военной и критической инфраструктуры на всей территории Украины.

Напомним, РФ стягивает военную технику в Запорожскую область (видео).

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