Оккупанты пытаются установить полный контроль в Донецкой области: утренняя сводка Генштаба

Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области и содержании оккупированных районов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, а также создание благоприятных условий для возобновления наступления.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 2 сентября.

Враг наносит авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории нашего государства.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

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Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

На Северском направлении противник продолжает удерживать отдельные подразделения вооруженных сил РФ в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг производил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии районов населенных пунктов Пушкари, Хреновка, Сеньковка Черниговской области и Суходол, Новая Слобода и Нововасиловка Сумской области.

На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия с целью предотвращения потери контроля над занятыми рубежами и логистическими маршрутами в Харьковской области. Пытаются найти слабые места в обороне наших войск и улучшить тактическое положение.

На Харьковском направлении совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Питомник, Большие Проходы, Старый Салтов, Петровка, Победа, Дементиевка, Пришиб. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Шестаково, Байрак, Русские Тишки и Веселое.

На Славянском направлении осуществлял огненное поражение военной и гражданской инфраструктуры с использованием танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Долина, Краснополье, Бражковка, Дибровно.

На Донецком направлении враг основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Краматорском и Новопавловском направлениях пытается улучшить тактическое положение, производит огневое поражение наших войск. Пытается сковывать действия подразделений Сил обороны и не допустить их опрокидывания на другие направления.

На Краматорском направлении совершал обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богородичное, Григоровка, Донецкое, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Раздолевка, Веселое. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Верхнекаменское.

На Бахмутском направлении враг обстреливал из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Сухая Балка, Юрьевка, Бахмутское, Майорск, Зайцево, Соледарь, Бахмут, Яковлевка, Белогоровка.

Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Зайцево, Веселая Долина, Соледар, Бахмут, Яковловка.

Подразделениями Сил обороны было отражено наступление противника по направлениям населенных пунктов Бахмутское и Бахмут, а также Веселая Долина и Майорск.

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из имеющихся видов вооружения в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Веселое, Опросное, Водяное, Тонечко, Первомайское, Карловка.

Наши войска успешно отразили наступление подразделений противника в районах населенных пунктов Опросное, Первомайское и Невельское. Также были отражены штурмовые действия врага, которые он пытался провести в направлениях населённых пунктов Авдеевка и Красногоровка.

На Новопавловском направлении подразделения противника совершали обстрелы из минометов, танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Никольское, Пречистовка, Большая Новоселка, Богоявленка, Новомайорск, Нескучное. Активных наступательных действий враг не производил.

В Запорожском направлении активных наступательных действий вражеские подразделения не совершали.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивается на обороне занятых ранее рубежей и позиций.

Осуществлял обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры по танкам, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Степная Долина, Александровка, Посад-Покровское, Прибугское, Новониколаевка, Любомировка, Новогригоровка, Киселевка, Первомайское, Кобзаре, Партизанское, Великое Артаково, Андреевка, Новоселовка, Шевченково, Ольгино, Миролюбовка, Любимовка и Петровка. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Лозовое, Сухой Пруд, Большое Артаково, Крещеновка.

Был остановлен Силами обороны во время ведения наступательных действий в направлении населенного пункта Потемкино.

В Черноморской и Азовской морских зонах основные усилия противника сосредоточены на ведении разведки и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению высокоточного оружия находятся носители крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Силы обороны продолжают нанесение ударов по объектам противника. Так, в населенном пункте Новоосиновка Харьковской области в результате эффективно нанесенного Силами обороны огневого поражения в ночь с 31 августа на 1 сентября уничтожен состав горюче-смазочных материалов противника. Число уничтоженной техники и личного состава уточняется.

В населенном пункте Таврийск Херсонской области 30 августа по результатам огневого поражения места дислокации противника на фондах бывшего АТП, потери врага составили более 20 единиц вооружения и военной техники, потери живой силы – уточняются.

Напомним, Вооруженные силы Украины в ночь на 2 сентября ударили по двум объектам российских оккупантов в Мелитополе. Среди них — склад боеприпасов в районе аэродрома, который россияне в очередной раз безуспешно пытаются восстановить.

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