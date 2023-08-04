оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции, ВСУ наступают: что происходит на фронте

За сутки на фронте произошло около 40 боевых столкновений.

За прошедшие сутки Российская Федерация нанесла удар иранскими ударными БпЛА типа "Shahed" по Украине. Нашей противовоздушной обороной все 15 вражеских дронов были уничтожены. Также враг нанес 1 ракетный, 57 авиационных ударов и совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения.

Об этом сообщил Генштаб.

За прошедшие сутки произошло около 40 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районах Ветеринарного, Харькова и Веселого Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районе Петропавловки и Кисловки.

На Лиманском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении силы обороны сдерживают противника в направлении южнее и юго-восточнее Ивановского. Враг нанес авиационные удары в районе Временного Яра, Ивановского и Дружбы. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15-ти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Совершил безуспешные наступательные действия севернее и юго-восточнее Авдеевки и юго-восточнее Первомайского.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка. Враг нанес авиационные удары в районе Красногоровки и Марьинки.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Макаровки и села Ровнополь. Противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Старомайорского и восточнее Урожайного.

На Запорожском направлении враг нанес авиационных ударов в районе Успеновки и Малой Токмачки Запорожской области. Противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Одрадокаменки. Артиллерийские обстрелы врага подверглись более 20 населенным пунктам.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 – по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 12 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 радиолокационную станцию, 1 пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава, 2 средства противовоздушной обороны и 3 склада боеприпасов врага.