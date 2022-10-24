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ВСУ вытеснили оккупантов из четырех населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях - Генштаб

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ВСУ вытеснили оккупантов из четырех населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях - Генштаб

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории и пытаются вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории и улучшить свое тактическое положение.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Как стало известно, россияне ведут наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

“В течение текущих суток Силы обороны Украины отбили атаки врага в районах населенных пунктов Спирное, Соледар, Бахмут, Андреевка, Марьинка и Первомайское. Благодаря успешным действиям, наши войска вытеснили врага из населенных пунктов Кармазиновка, Мясожаровка и Невское Луганской области и Новосадово в Донецкой области”, — рассказали в Генштабе ВСУ.

Напомним, что в Украине более половины населения не верят в вероятность применения РФ ядерного оружия.

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