Оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции: сводка Генштаба ВСУ 23 сентября

Начались 212 сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.
Противник продолжает выполнять задачи по полной оккупации Донецкой области, организации обороны и содержания захваченных территорий, а также срыва активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает наши позиции вдоль всей линии столкновения, пытается восстановить утраченные позиции, ведет воздушную разведку.
Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Враг не прекращает наносить удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирного населения. Угроза авиационных и ракетных ударов российских оккупантов остается для всей территории Украины.
За минувшие сутки противник нанес 4 ракетных и 27 авиационных ударов, совершил более 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
От вражеских ударов пострадало более 45 населенных пунктов. В частности, Печенеги, Пришиб, Яровая, Спорное, Веселое, Бахмут, Марьинка, Красногоровка, Константиновка, Нескучное, Полтавка, Егоровка, Безымянное, Кривой Рог, Белогорье, Запорожье, Белогорка, Первомайское, Николаев, Очаков, Высокополье, Сухой Пруд, Миролюбовка и Новогригоровка.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных калибров:
- на Северском направлении – в районах населенных пунктов Шалыгино, Миропольское, Волфино и Ездецкое Сумской области;
- на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Дубновка, Гоптовка, Волчанск, Каменка и Купянск;
- на Краматорском направлении – Маяки, Николаевка, Диброва, Кривая Лука, Пришиб и Северск;
- на Бахмутском направлении – Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Веселое, Белогоровка и Яковлевка;
- на Авдеевском направлении – Красногоровка, Опросное, Марьинка, Новомихайловка;
- на Новопавловском направлении – Угледар, Золотая Нива, Нескучное, Времовка, Новоукраинка, Большая Новоселка;
- на Запорожском направлении противник активных действий не проводил, вместе с тем обстрелял из артиллерии населенные пункты Малая Токмачка, Новая Токмачка, Малые Щербаки, Зеленое Поле, Железнодорожное и Ровнополье.
- на Южнобужском направлении обстрелов подверглись более 20 населенных пунктов.
Противник продолжает нести потери, в том числе и среди руководящего состава. По имеющейся информации, в результате огневого поражения в районе населенного пункта Сватово был ранен командир 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии генерал-майор Цоков. Он эвакуирован 20 сентября текущего года.
С 19 по 20 сентября этого года в военный госпиталь в Ростове-на-Дону доставлено 105 тел погибших российских военнослужащих, осуществляются подготовительные меры по принятию еще 200 тел в ближайшее время.
Для восполнения потерь в живой силе противник продолжает принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях. Так, в Горловке, 19 сентября, представители 1 армейского корпуса задержали и забрали на военную службу десять мужчин, несмотря ни на их возраст, ни на состояние здоровья.
В период с 18 по 20 сентября этого года в Луганском СИЗО представители российской частной компании безуспешно пытались завербовать заключенных.
В рамках выполнения мер частичной мобилизации, оккупационные власти Крыма заявили, что основное количество резервистов планируется набрать из числа работников частных охранных предприятий, имеющих опыт военной службы. В Севастополе некоторые фирмы уже получили указание подготовить списки всех подпадающих под требования сотрудников.
Также известно о досрочном выпуске в Смоленске курсантов выпускных курсов военной академии противовоздушной обороны вооруженных сил российской федерации имени маршала Василевского и их дальнейшем размещении на должности в войсках.
На базе московского общевойскового командного училища, в период с 26 сентября по 24 октября, российское военное руководство планирует провести собрание с находящимися в запасе гражданами.
За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Купянск, Спирное, Майорск, Зайцево, Авдеевка, Новомихайловка, Опросное и Каменка.
Авиация сил обороны поразила 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 6 позиций зенитных ракетных комплексов.
Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны, по разным направлениям, уничтожили вертолет Ми-8 и 9 БпЛА оккупантов.
Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огненное поражение, в частности, по 6 пунктам управления, 4 районам сосредоточения личного состава и военной техники, 3 позициям ПВО, 3 – артиллерии, а также 3 складам боеприпасов.
Напомним, Кремль объявил о частичной мобилизации в стране, а также масштабном обмене пленными в один день. Власти России сделали это не случайно, считают в американском Институте исследования войны.
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