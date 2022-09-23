Оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции: сводка Генштаба ВСУ 23 сентября

Противник продолжает выполнять задачи по полной оккупации Донецкой области, организации обороны и содержания захваченных территорий, а также срыва активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает наши позиции вдоль всей линии столкновения, пытается восстановить утраченные позиции, ведет воздушную разведку.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Враг не прекращает наносить удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирного населения. Угроза авиационных и ракетных ударов российских оккупантов остается для всей территории Украины.

За минувшие сутки противник нанес 4 ракетных и 27 авиационных ударов, совершил более 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

От вражеских ударов пострадало более 45 населенных пунктов. В частности, Печенеги, Пришиб, Яровая, Спорное, Веселое, Бахмут, Марьинка, Красногоровка, Константиновка, Нескучное, Полтавка, Егоровка, Безымянное, Кривой Рог, Белогорье, Запорожье, Белогорка, Первомайское, Николаев, Очаков, Высокополье, Сухой Пруд, Миролюбовка и Новогригоровка.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных калибров:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Шалыгино, Миропольское, Волфино и Ездецкое Сумской области;

– в районах населенных пунктов Шалыгино, Миропольское, Волфино и Ездецкое Сумской области; на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Дубновка, Гоптовка, Волчанск, Каменка и Купянск;

– в районах населенных пунктов Дубновка, Гоптовка, Волчанск, Каменка и Купянск; на Краматорском направлении – Маяки, Николаевка, Диброва, Кривая Лука, Пришиб и Северск;

– Маяки, Николаевка, Диброва, Кривая Лука, Пришиб и Северск; на Бахмутском направлении – Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Веселое, Белогоровка и Яковлевка;

– Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Веселое, Белогоровка и Яковлевка; на Авдеевском направлении – Красногоровка, Опросное, Марьинка, Новомихайловка;

– Красногоровка, Опросное, Марьинка, Новомихайловка; на Новопавловском направлении – Угледар, Золотая Нива, Нескучное, Времовка, Новоукраинка, Большая Новоселка;

– Угледар, Золотая Нива, Нескучное, Времовка, Новоукраинка, Большая Новоселка; на Запорожском направлении противник активных действий не проводил, вместе с тем обстрелял из артиллерии населенные пункты Малая Токмачка, Новая Токмачка, Малые Щербаки, Зеленое Поле, Железнодорожное и Ровнополье.

противник активных действий не проводил, вместе с тем обстрелял из артиллерии населенные пункты Малая Токмачка, Новая Токмачка, Малые Щербаки, Зеленое Поле, Железнодорожное и Ровнополье. на Южнобужском направлении обстрелов подверглись более 20 населенных пунктов.

Противник продолжает нести потери, в том числе и среди руководящего состава. По имеющейся информации, в результате огневого поражения в районе населенного пункта Сватово был ранен командир 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии генерал-майор Цоков. Он эвакуирован 20 сентября текущего года.

С 19 по 20 сентября этого года в военный госпиталь в Ростове-на-Дону доставлено 105 тел погибших российских военнослужащих, осуществляются подготовительные меры по принятию еще 200 тел в ближайшее время.

Для восполнения потерь в живой силе противник продолжает принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях. Так, в Горловке, 19 сентября, представители 1 армейского корпуса задержали и забрали на военную службу десять мужчин, несмотря ни на их возраст, ни на состояние здоровья.

В период с 18 по 20 сентября этого года в Луганском СИЗО представители российской частной компании безуспешно пытались завербовать заключенных.

В рамках выполнения мер частичной мобилизации, оккупационные власти Крыма заявили, что основное количество резервистов планируется набрать из числа работников частных охранных предприятий, имеющих опыт военной службы. В Севастополе некоторые фирмы уже получили указание подготовить списки всех подпадающих под требования сотрудников.

Также известно о досрочном выпуске в Смоленске курсантов выпускных курсов военной академии противовоздушной обороны вооруженных сил российской федерации имени маршала Василевского и их дальнейшем размещении на должности в войсках.

На базе московского общевойскового командного училища, в период с 26 сентября по 24 октября, российское военное руководство планирует провести собрание с находящимися в запасе гражданами.

За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Купянск, Спирное, Майорск, Зайцево, Авдеевка, Новомихайловка, Опросное и Каменка.

Авиация сил обороны поразила 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 6 позиций зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны, по разным направлениям, уничтожили вертолет Ми-8 и 9 БпЛА оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огненное поражение, в частности, по 6 пунктам управления, 4 районам сосредоточения личного состава и военной техники, 3 позициям ПВО, 3 – артиллерии, а также 3 складам боеприпасов.

Напомним, Кремль объявил о частичной мобилизации в стране, а также масштабном обмене пленными в один день. Власти России сделали это не случайно, считают в американском Институте исследования войны.

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