Оккупанты пытаются возобновить работу порта в Мариуполе, чтобы вывозить в РФ украденный металл

Оккупанты пытаются возобновить работу порта в Мариуполе, чтобы вывозить в РФ украденный металл

В Мариуполе российские оккупанты пытаются возобновить работу морского порта, поскольку это единственный путь для вывоза в РФ украденного украинского металла.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты возобновили попытки возобновления работы порта, потому что другого пути для вывоза украденного металла, обеспечения минимальной логистики для российских военных не найдено. На сегодняшний день почти закончили разминирование. Вчера был поднят со дна "Старых ворот" затопленный катер пограничников", — пишет он.

В то же время советник мэра Мариуполя отмечает, что пока затопленной остается украинская "Меотида", восстановить полностью работу порта не удается. "Пока затопленная "Меотида" с нашим флагом гордо держит вход в "Новые ворота", которые являются основными для возобновления работы морских перевозок", – говорит Андрющенко.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 82-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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