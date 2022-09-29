Оккупанты пытаются всеми возможными способами восстановить боеспособности подразделений — Генштаб

Российские оккупанты пытаются всеми возможными способами восстановить боеспособности подразделений, понесших потери в боях на территории Украины.

Руководство российских оккупантов всеми имеющимися способами продолжает предпринимать попытки восстановления боеспособности подразделений.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

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Так, на временно оккупированной территории Донецкой области так называемая "местная власть" проводит призыв и подготовку еще 250 заключенных. Они в ближайшие дни будут направлены на доукомплектование находящихся на передовых позициях подразделений.

“Враг продолжает нести потери. В частности, подтверждено поражение сосредоточения живой силы и военной техники противника в районе Новой Кубани Херсонской области, что также привело к детонации боеприпасов. Утраты неприятеля уточняются. По уточненной информации, в результате огневого поражения оккупантов в районе Софиевки Бердянского района Запорожской области, враг потерял более 40 человек ранеными и около 15 погибшими”, — рассказали в Генштабе ВСУ.

Там также добавили, что в лечебные учреждения города Старобельск Луганской области за последние дни доставлено более 200 раненых захватчиков.

Напомним, что украинские военные за сутки отразили атаки оккупантов в районах 11 населенных пунктов.

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