Оккупанты пытаются всеми возможными способами восстановить боеспособности подразделений — Генштаб

Российские оккупанты пытаются всеми возможными способами восстановить боеспособности подразделений, понесших потери в боях на территории Украины.
Руководство российских оккупантов всеми имеющимися способами продолжает предпринимать попытки восстановления боеспособности подразделений.
Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.
Так, на временно оккупированной территории Донецкой области так называемая "местная власть" проводит призыв и подготовку еще 250 заключенных. Они в ближайшие дни будут направлены на доукомплектование находящихся на передовых позициях подразделений.
“Враг продолжает нести потери. В частности, подтверждено поражение сосредоточения живой силы и военной техники противника в районе Новой Кубани Херсонской области, что также привело к детонации боеприпасов. Утраты неприятеля уточняются. По уточненной информации, в результате огневого поражения оккупантов в районе Софиевки Бердянского района Запорожской области, враг потерял более 40 человек ранеными и около 15 погибшими”, — рассказали в Генштабе ВСУ.
Там также добавили, что в лечебные учреждения города Старобельск Луганской области за последние дни доставлено более 200 раненых захватчиков.
Напомним, что украинские военные за сутки отразили атаки оккупантов в районах 11 населенных пунктов.
Читайте также:
- Подоляк назвал российскую аннексию украинских территорий "фрик-шоу"
- Обстрел остановки в Николаеве: на месте трагедии погибли 2 человека, еще 12 человек ранены
- Уведомления ГСЧС с декабря будут сообщать о реальной угрозе: как это будет работать