Оккупанты пытаются ввести в обращение рубль на Херсонщине: Арестович рассказал о последствиях для боевиков

Оккупанты пытаются ввести в обращение рубль на Херсонщине: Арестович рассказал о последствиях для боевиков

По словам Арестовича, в случае, если кафиры будут усиливать террор – украинцы восстанут и будут действовать еще жестче.

Оккупанты хотят заставить людей на пока занятой Херсонщине пользоваться российской валютой. Изменить ситуацию в свою пользу это не поможет.

Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он отметил, согласно Женевской конвенции, всю ответственность за временно оккупированные территории несет оккупант.

Все меры, которые будут вводить россияне, не будут касаться непосредственно украинцев.

"Даже если наш гражданин возьмет 100 рублей и купит хлеба – за это не будет преследование ни международного, ни национального. Его не будут считать предателем. Это будут считать попыткой экономической аннексии, что вызовет соответствующую волну санкций", – заявил советник главы ОП.

Оккупанты пытаются давить на людей, находящихся на пока увлеченных территориях, гуманитарными вопросами. В то же время на Херсонщине украинцы оказывают большое сопротивление.

Напомним, мэр временно оккупированного Херсона Игорь Колыхаев заявил, что в настоящее время создать в регионе псевдореспублику невозможно. Аналогичная ситуация с введением валюты оккупантов.

Раньше Игорь Колыхаев провел совещание с главами районных советов и представителями исполнительной власти. Он дал задание контролировать доставление помощи людям, которые в ней больше всего нуждаются.

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