Оккупанты пытаются вводить из Курской области в Украину определенное количество войск — Арестович

Ночью 2 апреля ВСУ нанесли сильный удар по одной из таких колонн.

Российские оккупанты пытаются вводить с Курской области в Украину определенное количество войск.

Об этом на брифинге сообщил советник главы офиса президента Алексей Арестович.

“Противник пытается вводить сюда войска, однако нужно понимать ситуацию — это не усиление и не попытка создать новую ударную группировку. Это попытка хоть как-то удержать свои войска от поражения ВСУ. Они не составляют угрозы Сумам, Чернигову, Киеву и всем городам этих областей”, — рассказал Алексей Арестович.

Он также добавил, что ночью 2 апреля ВСУ нанесли сильный удар по одной из таких колонн. В результате чего образовалась так называемая “Чернобаевка”.

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