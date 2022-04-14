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Оккупанты пытаются взять под контроль ряд городов Донецкой области и предпринимают попытки прорыва

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Оккупанты пытаются взять под контроль ряд городов Донецкой области и предпринимают попытки прорыва

gettyimages.com

Противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю.

На Донецком направлении российские войска при поддержке авиации и артиллерии продолжают вести наступление на отдельных направлениях.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 14 апреля.

Основные усилия российские оккупанты сосредоточили на установлении контроля над населенными пунктами Попасна, Рубежное, Северодонецк и Славянск.

"Противник предпринимал попытки прорыва нашей обороны в районах населенных пунктов Рубежное, Новотошковское и Марьинка. Успеха не было. Продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю", – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Напомним, в Генштабе ВСУ также сообщили, что российские войска забирают со своих составов подержанную технику и завершают подготовку к новому наступлению – на востоке Украины.

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