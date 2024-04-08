Оккупанты пытаются взять пригород Часов Яра в оперативное окружение: какая там ситуация

Оккупанты на направлении применяют все, что у них было на вооружении.

Оккупационные войска штурмуют Богдановку и Ивановское, пытаясь взять пригород Часов Яра в оперативное окружение.

Об этом рассказал командир батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире Эспрессо.

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"Два дня назад, 5 апреля, врагом сначала была осуществлена массированная артподготовка, применялась ствольная артиллерия, системы реактивного огня типа "Град", "Ураган". После этого последовали ударно-штурмовые действия, штурмовую пехоту везли на легкой бронированной технике типа БМ", которая прикрывалась вражескими танками и минометами. Всего было задействовано захватчиками около 30 единиц бронированной техники и значительная часть личного состава. То есть враг производил очень мощные штурмовые действия. Но Силы обороны Украины отразили эту массированную атаку и нанесли существенное поражение врагу", - сообщил Федоренко.

Он подчеркнул, что оккупанты применяют все, что у них было на вооружении. Они активно привлекают FPV-дроны, авиацию, самолеты и вертолеты.

"В общей сложности противник во время этих ударно-штурмовых действий потерял около 20 единиц бронированной техники и значительную часть личного состава, именно ударно-штурмового своего потенциала. Соответственно, россияне не имели существенных успехов на поле боя", — добавил военный.

Напомним, по данным американского Института изучения войны (ISW), Россия ускоряет наступательные операции.

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