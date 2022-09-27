Оккупанты пытаются заблокировать всю Донецкую область — Генштаб

Российские оккупанты пытаются заблокировать всю Донетчину и сорвать активные действия Сил обороны на отдельных направлениях.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Как отмечается, оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на удерживании захваченных территорий, попытках полной оккупации Донецкой области, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливают позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведут воздушную разведку, в отдельных районах пытается восстановить утраченные позиции.

“Враг продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру и мирные жилые дома. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. За сутки противник нанес 2 ракетных и 6 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны”, — добавили в Генштабе ВСУ.

Напомним, что во время контрнаступления на Изюмском направлении нацгвардейцы взяли в плен 15 россиян.

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