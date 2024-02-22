Оккупанты пытаются захватить село на Донетчине: генерал армии рассказал подробности

Оккупанты перекинули резервы в село Победа и другие населенные пункты Донетчины.

Институт изучения войны недавно заявил, что российские оккупанты захватили село на Донетчине. Однако украинские военные говорят, что сейчас там продолжаются боевые действия.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж.

"Пока нет подтвержденной информации. Пока там продолжаются боевые действия. Какого-то большого прорыва нет, но маневры проведены под мощным влиянием ВСУ", — рассказал Николай Маломуж.

Он также добавил, что оккупанты перекинули резервы в село Победа и другие населенные пункты. Россияне пытаются перекрыть этот рубеж, но украинские военные заняли дополнительные позиции.

"Сегодня ВСУ проводят ряд маневров возле села Победы, но враг нарастил мощные ресурсы. Россияне действуют по схеме, как у Авдеевки: предварительные ракетные удары, применение КАБов, ударные группы спецназа. Оккупанты перебросили их с этого направления в Победу и другие населенные пункты. Поэтому действительно, это очередной рубеж, который они перекрывают в данной ситуации. Но если говорить о перспективах, украинские силы заняли дополнительные подготовленные позиции или позиции, позволяющие наносить удары с более выгодных высот и флангов", — добавил он.

Напомним, что оккупанты обстреляли город Николаевка в Донецкой области — там есть погибшие.

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