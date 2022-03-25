Оккупанты пытаются захватить Ирпень: что происходит на Броварском и Бориспольском направлениях

Оккупанты пытаются захватить Ирпень: что происходит на Броварском и Бориспольском направлениях

Это показали украинские радиоперехваты и данные разведки.

На Броварском и Бориспольском направлениях Киевщины по состоянию на 25 марта противник остановил свои намерения, не совершает перемещения и к активным действиям не готов.

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич.

По его словам, это показали украинские радиоперехваты и данные разведки.

Вблизи Ирпеня ситуация напряженная, но полностью контролируемая. Российская армия пытается возобновить наступление и полностью захватить Ирпень. Эти попытки успеха не имеют, подчеркнул Грузевич.

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