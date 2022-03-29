Оккупанты пытаются захватить порт, в облоге - 160 тысяч человек: какая ситуация в Мариуполе утром 29 марта

Оккупанты пытаются захватить порт, в облоге - 160 тысяч человек: какая ситуация в Мариуполе утром 29 марта

Что происходит в Мариуполе.

Мариуполь остается самой горячей точкой в ​​Донецкой области. В городе, где нет света, воды, отопления, связи и продуктов, находятся около 160 тысяч человек. Повреждены 90% жилых домов. Все районы продолжают обстреливать российские захватчики.

ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за минувшие сутки, 28 марта.

В Мариуполе без воды, света и тепла находятся около 160 тысяч человек

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"К сожалению, еще достаточно много людей в заблокированном Мариуполе. Эта цифра точно за 100 тыс. населения, по нашим оценкам, около 160 тыс. человек находятся сегодня в блокированном городе Мариуполе, в котором сегодня невозможно жить, потому что нет ничего – ни воды, ни света, ни тепла, ни связи.

И это страшно. То унижение, через которое проходит сегодня каждый мариуполец ценой этой российской оккупации, это даже невозможно передать словами", – сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Оккупанты продвигались в центр Мариуполя

В Мариуполе за прошедшие сутки российские оккупанты продолжали продвижение в центр города и огневое поражение позиций наших войск, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Россия пытается захватить порт в Мариуполе

По данным разведки Великобритании, российские оккупанты пытаются захватить порт в Мариуполе. Войска РФ больше всего позиций завоевали на юге в районе Мариуполя.

В Мариуполе за 27 дней осады погибли почти пять тысяч человек, повреждено 90% жилого фонда

Военные преступники повредили 90% жилых домов (2340), 40% полностью разрушены (1040). В частном секторе оккупанты повредили более 61 тысячи домов, более 27 тысяч — полностью уничтожили, рассказали ТСН.ua в Офисе президента. За 27 дней осады погибли почти пять тысяч человек, в том числе около 210 детей.

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Макрон готовится к переговорам с Путиным по эвакуации жителей Мариуполя

Президент Франции Эммануэль Макрон завершает переговоры с украинскими властями по гуманитарному коридору из Мариуполя и намерен провести переговоры по этому вопросу с президентом РФ Владимиром Путиным. Обсудить эвакуацию мариупольцев Макрон планирует в ближайшие дни.

Венедиктова назвала ситуацию в Мариуполе геноцидом

Город в осаде, без воды, без еды, без возможности уехать, Россия цинично уничтожает город. Обстреливает роддома, больницы, места, где прячутся люди с детьми. Россия вывозит граждан против их воли. Прокуратура постоянно получает информацию о сексуальных преступлениях в Мариуполе, рассказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Как прокурор, я осторожно говорю о квалификации для Мариуполя как геноцида, но как гражданин – я иначе сказать не могу. Путин не просто хочет Крым, или Донбасс, он хочет уничтожить наш народ. Мы это уже переживали в своей истории. И сейчас вынуждены переживать снова", — подчеркнула она.

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Мариупольский государственный университет возобновит свою работу в другом городе Украины

Несмотря на все пережитое, МГУ продолжит работу, временно в другом городе, заявил ректор университета Николай Трофименко.

Франция призывает спасти жителей Мариуполя

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал урегулировать ситуацию в Мариуполе, сравнивая ситуацию в городе с уничтожением сирийского Алеппо. По словам министра, если Запад ничего не сделает для помощи мирным жителям окруженного Мариуполя, то это будет "коллективная вина".

В Мариуполе российские войска увозят детей в Донецк без согласия родителей

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