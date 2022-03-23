Оккупанты пытаются закрепить свои позиции на Полесье — Генштаб ВСУ

Россияне провалили попытку продвинуться в район населенного пункта Киевской области.

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию по состоянию на 23 марта по российскому вторжению в Украину.

По данным Генштаба, оккупанты пытаются закрепиться на достигнутых рубежах на Полесье, осуществляют перегруппировку после полученных потерь.

"Российские войска пытались продвинуться в район населенного пункта Тетеревское на Киевщине, однако, из-за ограниченных сил, успеха не имели и были вынуждены отойти", — говорится в сообщении.

Продолжается воздушная разведка, наращиваются средства противовоздушной обороны и осуществляется минирование подступов к позициям своих войск.

Напомним, оккупанты потеряли около 15,6 тысячи личного состава и более 100 самолетов.

Читайте также: