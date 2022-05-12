Оккупанты пытаются закрепиться в Херсонской области, чтобы наступать на Николаевскую – ИИВ

Оккупанты пытаются закрепиться в Херсонской области, чтобы наступать на Николаевскую – ИИВ

Чтобы закрепить свои позиции, российские войска пытаются захватить села Брускинское и Большую Александровку Херсонской области. Это может позволить оккупантам наступать на Николаевскую область.

Села Брускинское и Большая Александровка расположены в пределах 15 км от границы Херсонской и Николаевской областей.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

В случае захвата сел российские военные могут улучшить свои тактические позиции и попытаться совершить наступление на Николаевскую область.

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В то же время, по данным британского Минобороны, захватчики пытаются усилить свой гарнизон на острове Змеиный с целью расширить доступ к северо-западной части Черного моря.

Тем временем ситуация в Приднестровье остается напряженной, однако никакие изменения не заметны.

Напомним, оккупационные власти Херсонской области намерены обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой присоединить временно захваченный регион к составу РФ.

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