Оккупанты пытаются закрепиться в окрестностях Дибровного в Харьковской области — Генштаб

Оккупанты пытаются закрепиться в окрестностях Дибровного в Харьковской области — Генштаб

Российские оккупанты предпринимают попытки вести наступление возле населенного пункта Заводы на Изюмском направлении в Харьковской области.

Русская армия вышла на северные окраины Дубровного. Враг пытается закрепиться на достигнутом рубеже.

Об этом сообщили в строительстве Генштаба 22 апреля.

На Изюмском направлении противник сосредоточил для ведения боевых действий до 25-ти батальонных тактических групп из состава 1-й танковой армии, 20-й и 35-й общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, воздушно-десантных войск вооруженных сил. Федерации.

Как сообщалось в течение минувших суток, 21 апреля, украинским военным удалось уничтожить 15 воздушных целей российских оккупантов.

В течение 20 апреля из-за неблагоприятных погодных условий враг практически не применял в районах ведения боевых действий авиацию. Но защитники все же ликвидировали четыре воздушных цели российских оккупантов.

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