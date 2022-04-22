Оккупанты пытаются закрепиться в окрестностях Дибровного в Харьковской области — Генштаб

Российские оккупанты предпринимают попытки вести наступление возле населенного пункта Заводы на Изюмском направлении в Харьковской области.
Русская армия вышла на северные окраины Дубровного. Враг пытается закрепиться на достигнутом рубеже.
Об этом сообщили в строительстве Генштаба 22 апреля.
На Изюмском направлении противник сосредоточил для ведения боевых действий до 25-ти батальонных тактических групп из состава 1-й танковой армии, 20-й и 35-й общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, воздушно-десантных войск вооруженных сил. Федерации.
Как сообщалось в течение минувших суток, 21 апреля, украинским военным удалось уничтожить 15 воздушных целей российских оккупантов.
В течение 20 апреля из-за неблагоприятных погодных условий враг практически не применял в районах ведения боевых действий авиацию. Но защитники все же ликвидировали четыре воздушных цели российских оккупантов.
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