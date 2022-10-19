"Оккупанты пытаются запугать жителей Херсонщины" — Ермак прокомментировал фейк об "ударе" ВСУ по городу

Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что российские захватчики пытаются запугать жителей Херсонской области, рассылая СМС-сообщения о якобы "обстрелах" и "подготовке Киевом массированного ракетного удара по дамбе Каховской ГЭС".

Об этом он написал в Telegram.

"Россияне пытаются запугать херсонцев фейковыми рассылками об обстрелах города нашей армией, а также устраивают пропагандистскую показуху с "эвакуацией", — отметил он.

Глава Офиса президента подчеркнул, что это довольно примитивная тактика.

"ВСУ не обстреливают украинские города — это делают исключительно российские террористы, у которых даже в России на жилые дома падают самолеты", — добавил Ермак.

Провокации оккупантов в Херсоне

Российские захватчики готовят провокации во временно оккупированном Херсоне для обвинений Вооруженных сил Украины в "военных преступлениях против мирного населения".

Так, оккупанты предупреждают о якобы "запланированных военных преступлениях со стороны Вооруженных сил Украины", пытаясь отвлечь внимание россиян от провала армии РФ.

Коллаборант Владимир Сальдо 19 октября сообщил, что въезд для гражданских в Херсонскую область закрывается на семь дней. Также, по его словам, все подразделения и "администрация" Херсонской области переезжают на левобережье Днепра.

Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский призвал жителей Херсона подготовить укрытие из-за возможных провокаций российских военных и сложить "тревожный чемоданчик", запастись водой и едой на несколько суток.

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