Оккупанты ракетами С-300 обстреляли Запорожье: в ОВА показали фото последствий

К утру 2 октября российские оккупанты атаковали Запорожье и пригород.
По предварительной информации, оккупанты попали в Запорожье и окрестности четырьмя ракетами С-300. В результате атаки разрушена промышленная инфраструктура.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.
По его словам, пострадавших в результате ракетного удара нет.
"Оккупант терпит потери на фронте, единственное чем может ответить — уничтожать гражданские объекты. Враг обречен", — подчеркнул он.
Напомним, начались 221 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. ВСУ отразили атаки возле Бахмута и Первомайского, авация поразила опорный пункт врага. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 2 октября.
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