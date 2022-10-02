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Оккупанты ракетами С-300 обстреляли Запорожье: в ОВА показали фото последствий

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© Telegram / Александр Старух
© Telegram / Александр Старух
© Telegram / Александр Старух
© Telegram / Александр Старух

К утру 2 октября российские оккупанты атаковали Запорожье и пригород.

По предварительной информации, оккупанты попали в Запорожье и окрестности четырьмя ракетами С-300. В результате атаки разрушена промышленная инфраструктура.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.

По его словам, пострадавших в результате ракетного удара нет.

"Оккупант терпит потери на фронте, единственное чем может ответить — уничтожать гражданские объекты. Враг обречен", — подчеркнул он.

© Telegram / Александр Старух
Фото: Telegram / Александр Старух

Напомним, начались 221 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. ВСУ отразили атаки возле Бахмута и Первомайского, авация поразила опорный пункт врага. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 2 октября.

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