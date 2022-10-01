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Оккупанты ракетами С-300 попали в жилой дом в Николаеве: мэр показал фото

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© Александр Сенкевич в Facebook
© Александр Сенкевич в Facebook
© Александр Сенкевич в Facebook
© Александр Сенкевич в Facebook
© Александр Сенкевич в Facebook
© Александр Сенкевич в Facebook

В ночь на 1 октября русская армия нанесла удар по Николаеву.

Оккупанты агрессорки России атаковали город ракетами С-300. В результате атаки пострадал жилой дом. Разрушены квартиры на пятом и четвертом этажах.

Фото последствий показал мэр города Александр Сенкевич.

В окрестных домах вылетели окна. Кроме того, пострадали автомобили, припаркованные во дворе.

© Александр Сенкевич в Facebook
Фото: Александр Сенкевич в Facebook

"К счастью, обошлось без жертв. Некоторые жители получили легкие травмы", – рассказал городской голова.

Сейчас на месте работают коммунальщики, которые убирают территорию от обломков и мусора и расчищают дорогу.

© Александр Сенкевич в Facebook
Фото: Александр Сенкевич в Facebook

Как сообщалось, россияне 29 сентября обстреляли остановку общественного транспорта в Николаеве. На месте трагедии погибли два человека, еще 12 человек получили ранения.

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