Оккупанты ракетами С-300 попали в жилой дом в Николаеве: мэр показал фото

В ночь на 1 октября русская армия нанесла удар по Николаеву.
Оккупанты агрессорки России атаковали город ракетами С-300. В результате атаки пострадал жилой дом. Разрушены квартиры на пятом и четвертом этажах.
Фото последствий показал мэр города Александр Сенкевич.
В окрестных домах вылетели окна. Кроме того, пострадали автомобили, припаркованные во дворе.
"К счастью, обошлось без жертв. Некоторые жители получили легкие травмы", – рассказал городской голова.
Сейчас на месте работают коммунальщики, которые убирают территорию от обломков и мусора и расчищают дорогу.
Как сообщалось, россияне 29 сентября обстреляли остановку общественного транспорта в Николаеве. На месте трагедии погибли два человека, еще 12 человек получили ранения.
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