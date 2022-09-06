Оккупанты ракетным ударом уничтожили гимназию в Курахово и повредили прилегающие многоэтажки

Так, еще одну школу оккупанты разрушили в Донецкой области — 5 сентября вечером захватчики нанесли ракетный удар по Кураховской гимназии №2.

Об этом 6 сентября сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Вчера поздно ночью россияне нанесли по гимназии ракетный удар — уничтожили одно крыло 4-этажного здания и повредили близлежащие жилые многоэтажки. К счастью, обошлось без жертв", — написал он.

Кириленко подчеркнул, что это уже 274-я школа в области, обстрелянная россиянами с начала полномасштабного вторжения, и 29-я уничтоженная до основания. Всего за эти полгода в Донецкой области различные повреждения получили 615 учебных заведений, добавил глава ОВА.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 195-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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