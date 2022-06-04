Оккупанты ракетой попали в гараж на Харьковщине: есть жертвы

Оккупанты ракетой попали в гараж на Харьковщине: есть жертвы

В Харьковской области в результате российских обстрелов произошли семь пожаров, разрушен гараж.

По меньшей мере, три человека получили ранения, один погиб.

Об этом сообщает облуправление ГСЧС Харьковской области.

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По данным спасателей, 3 июня в Циркунах в результате обстрела РФ загорелся частный дом и хозяйственное сооружение. ГСЧС сообщила о, по меньшей мере, одном раненом человеке. Информацию уточняют.

Около 18:00 произошел обстрел Балаклеи. К спасателям поступил вызов о попадании снаряда на территорию одного из предприятий. Пожар не возник, однако был разрушен гараж. Из-под завалов работники ГСЧС изъяли одного погибшего человека и двоих раненых.

Кроме того, около 22:00 в результате неосторожного обращения со взрывоопасным предметом произошел взрыв на территории одного из предприятий в Новобаварском районе Харькова.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки захватчики нанесли удары по Горной общине. В результате вражеской атаки российской армии погибли мать с ребенком.

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