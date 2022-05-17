Оккупанты ракетой попали в жилую многоэтажку в Бахмуте: тяжелые ранения получил ребенок, есть погибшие

Оккупанты ракетой попали в жилую многоэтажку в Бахмуте: тяжелые ранения получил ребенок, есть погибшие

Российские оккупанты 17 мая ракетами обстреляли город Бахмут Донецкой области. В результате чего погиб человек, тяжелые ранения получил 9-летний ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как отмечается, во время ракетного обстрела оккупанты попали в пятиэтажный жилой дом, в результате чего во втором подъезде произошел обвал конструктивных элементов. После чего возник пожар, который локализовали спасатели.

В результате обстрела погиб один человек, также тяжелые ранения получил 9-летний ребенок.

“Спасатели продолжают разбирать завалы – не исключаем, что под ними могут находиться люди. Еще раз обращаюсь к каждому, кто до сих пор пренебрегает опасностью: эвакуируйтесь. Россияне пришли на нашу землю уничтожать и убивать. Для гражданских сейчас главное – сохранить свою жизнь. А военные сделают свое дело — выгонят с нашей земли рашистов”, — отметили в ГСЧС Украины.

Напомним, что из Лисичанска и Северодонецка вывезли еще более 30 человек: люди попали под обстрел "Градов".

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