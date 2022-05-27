Оккупанты расширяют братские могилы и готовят провокации: какая ситуация в Мариуполе 27 мая

Оккупанты расширяют братские могилы и готовят провокации: какая ситуация в Мариуполе 27 мая

Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Город разрушен оккупантами и превратился в кладбище. Возродить его в ближайшее время невозможно. Россия фактически приступила к аннексии Мариуполя.

ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за минувшие сутки, 26 мая.

Оккупанты в Мариуполе расширяют братские могилы

В Мариуполе захватчики расширяют еще одну братскую могилу на фоне заявлений украинской власти по поводу угрозы эпидемии в городе. После завершения работ оккупанты планируют обвинить Украину в массовых убийствах и бесчеловечных захоронениях погибших мариупольцев.

Российские оккупанты украли в Мариуполе уникальное медоборудование

Российские оккупанты украли в мариупольской больнице уникальное оборудование и вывезли его во временно оккупированный Донецк. Это оборудование новое и было приобретено городом в 2021 году.

Фото: Associated Press

В Мариуполе продлили обучение до сентября: вместо каникул дети будут учить язык оккупантов и историю России

Российские оккупанты не прекращают вводить свои "порядки" в Мариуполе: дошли уже до образования. Оккупанты страны-агрессорки решили продлить учебный год у школьников до 1 сентября. Они объявили, что дети без каникул.

Ахметов готовит иск к России за разрушенные заводы в Мариуполе: сумма ущерба уточняется

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что в судебном порядке потребует от России компенсации ущерба, нанесенного полномасштабным вторжением, в частности в Мариуполе. Из-за повреждений и уничтожения Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и завода "Азовсталь" Ахметов потерял 17-20 млрд долларов.

Как вертолеты помогали защитникам на "Азовстали": Буданов впервые рассказал подробности о семи миссиях и о потерях

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Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов рассказал, что во время обороны Мариуполя к защитникам на завод "Азовсталь" с помощью летали 16 военных вертолетов Ми-8. Однажды в Мариуполь на борту такого вертолета отправились 72 бойца полка "Азов".

Напомним, украинский телеведущий Андрей Бедняков, родившийся в Мариуполе, показал, как оккупанты показывают жителям российскую пропаганду. Он опубликовал видео, где видно, как по городу ездят машины с огромными телевизорами. На них враг транслирует пропагандистские каналы.

В оккупированных Мариуполе и Херсоне детей принудительно учат русскому языку, литературе и истории

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