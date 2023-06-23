Оккупанты рассматривают сценарий отхода из Крыма: в ГУР уточнили, что делает враг

В частности представители оккупационной администрации и военного командования вывезли с полуострова свои активы и семьи.

На сегодня российские оккупанты рассматривают возможность отхода из Крыма. Речь идет и о военном командовании, и о представителях оккупационных администраций.

Об этом представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил в эфире "Радио Свобода", отвечая на вопрос о реакции оккупантов в Крыму на удар по Чонгарскому мосту.

"Один из реальных сценариев, который для себя рассматривают оккупанты, — это отход из Крыма. Значительная часть представителей оккупационной администрации и командования, понимая это, свои семьи уже вывезли. И активы так же вывезли", — рассказал представитель разведки.

"Ряд оккупационных предприятий в украинском Крыму готовятся к эвакуации, в том числе собирают документы для перевозки на территорию так называемой РФ", – добавил Юсов.

Он отметил – глядя на траншеи, которые российские войска обустраивают в Крыму, можно заметить, что значительная часть находится далеко от границы с материковой частью Украины.

"Поэтому – да, это сценарий (отход из Крыма – ред.), который они для себя рассматривают и понимают его реалистичность", – отметил представитель ГУР.

Что происходит в Крыму

Напомним, 22 июня был нанесен ракетный удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым с Херсонщиной. Мост был частично поврежден. После этой атаки Юсов заявил о планомерной работе Сил обороны, движении сопротивления и местного населения. Представитель ГУР также анонсировал продолжение подобных событий.

После этого заместитель постпреда президента Украины в Крыму Денис Чистиков сообщил, что удары по Чонгарскому мосту вызвали панику среди россиян в Крыму, поэтому оккупанты и коллаборанты ищут себе пути для бегства.

Заметим, в ОК "Юг" предупредили, что российские захватчики готовят теракт на химзаводе "Крымский титан" в оккупированном Армянске. В результате выброса вредных веществ могут пострадать Турция, Румыния и сама РФ.

По оценкам американского генерала резерва Бена Ходжеса, украинские войска могут прорвать линии обороны врага и выйти к Крыму до конца лета 2023 года. Это возможно при достаточной военной помощи от Запада, в частности речь идет о высокоточном дальнобойном оружии.

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