Оккупанты расстреливали всех, кто ехал: Дмитрий Комаров показал жуткое видео с трассы под Киевом

После расстрела мирных жителей оккупанты заминировали авто с телами погибших.

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Комаров поделился жутким видео с расстрелянными машинами людей, пытавшихся эвакуироваться.

На странице в Facebook знаменитость разместил ролик, который снял сам на трассе в Киевской области. Он отметил, что только на отрезке 200 метров он увидел три автомобиля. В одном из них была пожилая пара, в другом – молодая, в третьем тело сгорело. После расстрела мирных жителей оккупанты заминировали авто с телами погибших.

Опубликовано Дмитрием Комаровым Вторник, 5 апреля 2022 г.

"Свидетельства преступлений. Подходить не могу, потому что предупредили, что с большой вероятностью заминировано. Ждут саперов. Видно выстрелы в лобовое стекло и в дверь. Здесь просто стояли российские войска и всех, кто просто ехал по трассе, расстреливали", — прокомментировал Комаров.

Напомним, ранее Комаров показал первые кадры освобожденного Гостомеля Киевской области.

В частности, ведущий показал жуткое видео, которое снял в ЖК "Покровский" – том самом жилом комплексе, который одним из первых подвергся атаке российских оккупантов в Гостомеле.

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