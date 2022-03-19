Оккупанты расстреляли 20-летнюю девушку и 21-летнего парня на въезде в Сумы

Оккупанты расстреляли 20-летнюю девушку и 21-летнего парня на въезде в Сумы

Раненый парень в больнице.

На въезде в Сумы российские оккупанты запрещенным оружием обстреляли машину, в которой ехали 20-летняя девушка и 21-летний парень. Выжил только парень. Сейчас он находится в больнице.

Об этом 19 марта сообщает прокуратура Сумской области.

По данным следствия, 17 марта военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, применяя средства, запрещенные международным правом, на въезде в город Сумы обстреляли ехавший из села Бездрик автомобиль.

В результате атаки оккупантов 20-летняя девушка получила ранения, которые оказались несовместимы с жизнью. У 21-летнего парня огнестрельное ранение и сейчас он находится в больнице.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.