Оккупанты расстреляли 20-летнюю девушку и 21-летнего парня на въезде в Сумы

Раненый парень в больнице.
На въезде в Сумы российские оккупанты запрещенным оружием обстреляли машину, в которой ехали 20-летняя девушка и 21-летний парень. Выжил только парень. Сейчас он находится в больнице.
Об этом 19 марта сообщает прокуратура Сумской области.
По данным следствия, 17 марта военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, применяя средства, запрещенные международным правом, на въезде в город Сумы обстреляли ехавший из села Бездрик автомобиль.
В результате атаки оккупантов 20-летняя девушка получила ранения, которые оказались несовместимы с жизнью. У 21-летнего парня огнестрельное ранение и сейчас он находится в больнице.
Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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