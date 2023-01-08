Оккупанты расстреляли 6 своих солдат, которые планировали сдаться в украинский плен — Генштаб

Командование войск РФ вынуждено применять подразделения Росгварии, чтобы оккупанты не разбежались.

Российские оккупанты путем террора пытаются сохранить боеспособность своих подразделений, которые отказываются воевать против Украины.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 8 января.

"Для поддержки военной дисциплины и недопущения распространения панических настроений среди личного состава оккупационных войск, действующих на Запорожском направлении, противник задействовал подразделения Росгвардии", — говорится в сообщении.

По информации Генштаба, 5 января, вблизи Чистополья Херсонской области было расстреляно 6 человек, выразивших позицию о сдаче в плен украинским войскам.

Также для дискредитации украинского военного руководства россияне распространяют дезинформацию о якобы подготовке огневого поражения Силами обороны медицинских учреждений Луганской области, где проходят лечение раненые оккупанты.

Напомним, что сегодня, 8 января, состоялся первый в новом году обмен военнопленными. Домой вернулись 50 украинских защитников (фото, видео)

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