Оккупанты расстреляли автобусы с волонтерами под Черниговом: один погибший и четверо раненых

Оккупанты расстреляли автобусы с волонтерами под Черниговом: один погибший и четверо раненых

Российские боевики расстреляли колонну волонтеров под Черниговом.

Военные РФ расстреляли пять автобусов с волонтерами в Черниговской области. В результате обстрела один человек погиб, четверо тяжело ранены.

Автобусы попали под прицельный огонь врага, пытаясь проехать в окруженный город, чтобы эвакуировать людей. В автобусе находились только гражданские волонтеры.

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Telegram.

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Одному из автомобилей удалось вырваться на пробитых шинах. Водитель ранен, его доставили в больницу.

"Рашисты не дают малейшей возможности вывезти мирное население из блокированного Чернигова, фактически держа десятки тысяч людей как заложников, без еды, воды, тепла. В то же время каждый день прицельно подвергая обстрелам жилые кварталы из тяжелой артиллерии", — сказала она.

Людмила Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ, и попросила учесть эти факты совершения РФ военных преступлений и преступлений против человечности и нарушений прав человека в Украине.

Напомним, против военных РФ открыли 3457 производств.

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