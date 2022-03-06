Оккупанты расстреляли АЗС в Ромнах: погиб мужчина

Прокуратура начала расследование.

Роменская окружная прокуратура проводит досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Следствие установило, что 5 марта в Ромнах военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации обстреляли из пулемета автозаправочную станцию.

Под обстрел попал автомобиль на заправке, а также прохожий. 26-летний водитель погиб на месте, двое пассажиров и пешеход получили огнестрельные ранения.