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Оккупанты расстреляли АЗС в Ромнах: погиб мужчина

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Оккупанты расстреляли АЗС в Ромнах: погиб мужчина

Прокуратура начала расследование.

Роменская окружная прокуратура проводит досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Следствие установило, что 5 марта в Ромнах военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации обстреляли из пулемета автозаправочную станцию.

Под обстрел попал автомобиль на заправке, а также прохожий. 26-летний водитель погиб на месте, двое пассажиров и пешеход получили огнестрельные ранения.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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