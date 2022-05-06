Оккупанты расстреляли бойцов "Азова", которые должны были эвакуировать гражданских из "Азовстали" в Мариуполе

Оккупанты расстреляли бойцов "Азова", которые должны были эвакуировать гражданских из "Азовстали" в Мариуполе

На территории завода "Азовсталь" в Мариуполе во время прекращения огня российские оккупанты из ПТРК подбили автомобиль, который двигался, чтобы эвакуировать гражданских. В результате один боец погиб, шестеро ранены.

Об этом 6 апреля сообщил полк "Азов" в Telegram.

"Во время режима прекращения огня на территории завода "Азовсталь" россиянами, применив ПТРК, был подбит автомобиль. Этот автомобиль двигался к гражданским для того, чтобы их эвакуировать с территории завода. В результате обстрела 1 боец погиб и 6 ранены. Враг продолжает нарушать. все договоренности и не соблюдать гарантии безопасности при эвакуации гражданского населения ", — говорится в сообщении.

Напомним, Кремль решил повторить "спектакль" 9 мая в заблокированном Мариуполе спустя восемь лет после "парада пленных" в Донецке. Для этого, кроме военнопленных, планируют переодевать в форму гражданских.

Дневники войны: история 29-летней жительницы Мариуполя Веры Каменецкой

Читайте также: