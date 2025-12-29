- Дата публикации
Оккупанты расстреляли двух пленных бойцов ВСУ в Покровском районе (фото)
Во время вражеского штурма в селе Шахово двое бойцов ВСУ попали в плен и были казнены на месте.
Российские военные 27 декабря расстреляли двух украинских защитников в Покровском районе. Перед убийством оккупанты заставили одного из бойцов раздеться, после чего открыли огонь по обезоруженным пленным.
Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины.
Во время штурма позиций в селе Шахово Покровского района 27 декабря российские оккупанты взяли в плен двух военных ВСУ. Украинские защитники выполняли боевую задачу на одной из позиций.
Угрожая огнестрельным оружием, захватчики заставили одного из украинских пленных частично раздеться, а после этого расстреляли обоих безоружных защитников. После гибели военнопленных, российские бойцы сняли одежду и со второго уже убитого защитника.
В Офисе генпрокурора напомнили, что умышленное убийство военнопленных — грубое нарушение Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека. Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и конкретных лиц, совершивших это преступление.
Напомним, российские военные расстреляли трех украинских бойцов, попавших в плен 20 декабря к югу от Гуляйполя на Запорожье. По данным аналитиков DeepState, это произошло, когда военные одной из механизированных бригад пытались занять позиции, самовольно оставленные другим подразделением, однако попали в засаду.