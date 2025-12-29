Оккупанты расстреляли двух пленных бойцов ВСУ в Покровском районе (фото)

Фото с места расстрела двух украинских военнопленных в Покровском районе / © Офис Генерального прокурора

Российские военные 27 декабря расстреляли двух украинских защитников в Покровском районе. Перед убийством оккупанты заставили одного из бойцов раздеться, после чего открыли огонь по обезоруженным пленным.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины.

Во время штурма позиций в селе Шахово Покровского района 27 декабря российские оккупанты взяли в плен двух военных ВСУ. Украинские защитники выполняли боевую задачу на одной из позиций.

Угрожая огнестрельным оружием, захватчики заставили одного из украинских пленных частично раздеться, а после этого расстреляли обоих безоружных защитников. После гибели военнопленных, российские бойцы сняли одежду и со второго уже убитого защитника.

В Офисе генпрокурора напомнили, что умышленное убийство военнопленных — грубое нарушение Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека. Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и конкретных лиц, совершивших это преступление.

Напомним, российские военные расстреляли трех украинских бойцов, попавших в плен 20 декабря к югу от Гуляйполя на Запорожье. По данным аналитиков DeepState, это произошло, когда военные одной из механизированных бригад пытались занять позиции, самовольно оставленные другим подразделением, однако попали в засаду.