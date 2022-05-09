Оккупанты расстреляли эвакуационную колонну, которая ехала из Мелитополя в Запорожье — мэр

Российские оккупанты обстреляли эвакуационную колонну, которая ехала из Мелитополя в Запорожье через Орехов Запорожской области.
Есть ли пострадавшие – неизвестно. Обстрел произошел в воскресенье, 8 мая.
Об этом в прямом эфире сообщил мэр Иван Федоров.
"Те, кто ехал через Орехов вчера, потратили на дорогу 12 часов, попали под обстрел, а ехавшие через Васильевку – уже третий день стоят на фашистском блокпосте и решисты их не пропускают в сторону Запорожья. В этой колонне есть дети, женщины, пожилые люди", — сказал Федоров.
Мэр города добавил, из Мелитополя выехало более 60% горожан – это от 60 до 70 тысяч жителей. По его словам, захватчики не согласовывают с городскими властями "зеленый" коридор уже больше месяца, поэтому люди вынуждены самостоятельно эвакуироваться.
"Сегодня остается большой запрос на эвакуацию из Мелитополя, но российские кафиры не согласовывают с городскими властями "зеленый" коридор уже больше месяца. Люди достаются частным транспортом в Запорожье, и это настоящий челлендж", — подчеркнул мэр Мелитополя.
Напомним, во временно оккупированном РФ Мелитополе коллаборанты заставляют школьников надевать георгиевские ленты и рассказывать стишки о войне.
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