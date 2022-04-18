Оккупанты расстреляли людей в Кременной, которые пытались эвакуироваться: четыре человека погибли

Люди пытались уехать из города на собственном транспорте.

Утром 18 апреля российские оккупанты расстреляли жителей Кременной, пытавшихся эвакуироваться на собственном транспорте. В результате обстрела погибли четыре человека, также тяжелораненый человек.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Россияне открыли огонь по автомобилю с мирными жителями. Погибли четыре человека. Один тяжелораненый человек еще на месте событий. Медики не могут до него добраться из-за бесконечных обстрелов", — сказал он.

Гайдай также сообщил, что сейчас контроль над городом Кременная потерян, идут уличные бои.

Напомним, Ирина Верещук сообщила, что 18 апреля гуманитарные коридоры в Украине не будут работать.

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