Оккупанты расстреляли мирную жительницу Донетчины: подробности от прокуратуры (фото)

Россияне убили гражданскую, которая шла по улице вдоль разрушенных врагом домов.

Российские войска расстреляли мирную жительницу в окрестностях села Терны Донецкой области.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Российские военные 10 ноября совершили очередное военное преступление в Донецкой области. Когда оккупанты находились в окрестностях села Терны, то увидели местную жительницу, которая шла по улице вдоль разрушенных врагом домов. Россияне открыли по женщине огонь из стрелкового оружия и убили ее.

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Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия для установления всех обстоятельств происшествия и идентификации жертвы.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека.

Российские войска расстреляли мирную жительницу Донецкой области/Фото: Донецкая областная прокуратура

Напомним, российские захватчики, вероятно, в упор расстреляли по меньшей мере двух безоружных украинских военнопленных в Курской области.

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