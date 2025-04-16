ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
111
Время на прочтение
1 мин

Оккупанты расстреляли пленного бойца ВСУ в Волновахском районе

Трое военнослужащих ВСУ выполняли боевое задание, когда их взяли в плен во время штурма. Одного из пленных, который был безоружным, оккупанты убили очередью из автоматического оружия.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Оккупанты расстреляли пленного бойца ВСУ

Оккупанты расстреляли пленного бойца ВСУ. / © ТСН.ua

В Волновахском районе российские военные расстреляли безоружного пленника Вооруженных сил Украины. По этому факту Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель человека.

Как сообщает Офис Генерального прокурора, инцидент произошел 11 апреля 2025 года вблизи поселка Раздольное Волновахского района.

Трое военнослужащих ВСУ выполняли боевое задание, когда их взяли в плен во время штурма. Одного из пленных, который был безоружным, оккупанты убили очередью из автоматического оружия.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к преступлению.

Убийство пленных является грубым нарушением международного гуманитарного права и классифицируется как тяжкое военное преступление в соответствии с нормами Женевских конвенций.

Досудебное расследование осуществляет Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Ранее Associated Press получили доказательства казни украинских военных в Пятихатках. На видео видно, как вооруженные русские солдаты стреляют в спины четырех безоружных украинских бойцов.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie