Оккупанты расстреляли пленного бойца ВСУ в Волновахском районе

Оккупанты расстреляли пленного бойца ВСУ. / © ТСН.ua

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В Волновахском районе российские военные расстреляли безоружного пленника Вооруженных сил Украины. По этому факту Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель человека.

Как сообщает Офис Генерального прокурора, инцидент произошел 11 апреля 2025 года вблизи поселка Раздольное Волновахского района.

Трое военнослужащих ВСУ выполняли боевое задание, когда их взяли в плен во время штурма. Одного из пленных, который был безоружным, оккупанты убили очередью из автоматического оружия.

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В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к преступлению.

Убийство пленных является грубым нарушением международного гуманитарного права и классифицируется как тяжкое военное преступление в соответствии с нормами Женевских конвенций.

Досудебное расследование осуществляет Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Ранее Associated Press получили доказательства казни украинских военных в Пятихатках. На видео видно, как вооруженные русские солдаты стреляют в спины четырех безоружных украинских бойцов.