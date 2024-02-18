Оккупанты расстреляли пленных украинских военных на позиции "Зенит" в Авдеевке — DeepState

Российские оккупанты расстреляли шесть пленных украинских воинов на позиции Музей ("Зенит") в Авдеевке, оставшихся во время ухода украинской армии.

Собратья узнали воинов из видео, недавно распространившегося пропагандисты в Сети, сообщают аналитики DeepState.

На кадрах видны расстрелянные тела, лежащие в помещении Гаража №1. Музей находился на территории бывшей в/ч Зенита.

"Из-за того, что позиции несколько дней были в окружении, всем, кто был ходячий, пришлось с боем прорываться к основным силам. К сожалению, было 4 неходящих парней (раненых) и 2 еще ходячих, которые не имели шансов без эвакуации пробиться", — говорится в сообщении.

Аналитики DeepState воспроизвели коротко хронологию тех событий:

"Прорвавшись к Царской охоте через трубу, враг потом использовал еще один выход в 1500 метрах выше Зенита. И соответственно, начал там закрепляться. Кацапы продолжили давление из Опросного, двигаясь к своим сородицам там. Объединившись, они образовали оцепление "Зенита".

Долгое время не принималось решение об уходе, пока 13.02 не начало заканчиваться БК и запасы воды. Была неудачная попытка деблокироваться как раз бойцами, которые затем были расстреляны. Понимая уже трагедию и бесперспективность обороны, была дана команда прорываться с боем малыми группами. Здесь случился неприятный инцидент, который уже описывал другой боец в инстаграмме, когда командир сказал о раненых "Бросайте их нафиг и сжигайте все". Беда еще в том, что это услышал раненый боец.

14:02 начался выход малыми группами, а раненым пообещали эвакуацию, которая должна была прибыть 15:02. С 5 ранеными остался один из уцелевших бойцов. Другой боец "Панда" перед смертью напишет: "Мне пох*й, что со мной будет, а ребят жалко". На следующий день, ориентировочно с 12 часов на позицию пришли кацапы, а уже 16.02 в кацапских медиа появились кадры расстрелянных бойцов.

По предположениям украинских аналитиков, украинские военнопленные были расстреляны сразу после того, как в них вошли россияне. Это 15 февраля.

"Еще один из бойцов перед смертью успел написать "ни хлеба, ни х*я, и воды осталось пол бутылки". На кадрах с телами один из бойцов так и остался держать ту бутылку после смерти. Серия ошибок и затягивание с решительными действиями привели к такой трагедии. А враг в очередной раз доказал, что ему безразлично все правила войны", — написали в DeepState.

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Расстрелянные защитники, скорее всего, воины 110-й бригады имени Марка Безручко

Позицию "Зенит" удерживали воины 110-й отдельной механизированной бригады имени Марка Безручко. Среди них 30-летний младший сержант и боевой медик из Днепропетровщины "Джанго", который два годы воевал в Авдеевке в составе 110-й бригады ВСУ. В субботу, 17 февраля, в Сети разлетелось видео, на котором боевой медик разговаривает по видеосвязи из родных о критической ситуации. "Джанго" рассказывал, что он и его раненые собратья оказались на "Зените".

Издание "Следствие.Инфо" поговорило с родной сестрой "Джанго". По ее словам, он позвонил ей в 7 утра на Instagram дочери. Он успел сообщить, что раненый с осколком в спине не может ходить.

"Я не успела проснуться, смотрю, брат лежачий, а два дня до этого с ним не было никакой связи", – рассказывает Екатерина.

Последующий разговор между братом и сестрой попал в соцсети, хотя сама женщина говорит, что ничего не публиковала. Она сбросила запись разговора только родственникам.

Всего в помещении бывшей шахты, служившей временным госпиталем, находились пять раненых бойцов бригады и один военный, который был здоров, но решил остаться с ранеными собратьями.

"Им (раненым — ред.) сказали, чтобы они ждали машину, а всех целых забрали. И они эту машину ждали полтора дня. И когда они поняли, что никто за ними не приедет, то начали всем звонить. "Джанго" когда мне звонил, у него такие боли были, его там обкололи всем, что у них оставалось, но медикаменты заканчивались и еда тоже", — сказала женщина.

Боевой медик из Днепропетровщины "Джанго" 110 бригады. ФОТО: сундуки

Через несколько часов он снова написал Екатерине, что их оставили умирать и за ними никто не приедет. И в обед зять Екатерины снова по видеосвязи набрал "Джанго", во время которой увидел, как зашли в шахту россияне и сказали всем выходить и выключить телефоны: "Встали, вышли, мы вас нести не будем".

"Брат сказал, что командование договорилось, чтобы их забрали россияне, потому что наши к ним уже не доберутся. Брат в этой Авдеевке два года, без отпуска, без ротации. Я надеюсь, что они их там, в Донецке, подлечат, у него ноги опухшие. Хоть бы их не расстреляли", - сказала Екатерина.

Позже воин 110-й бригады Виктор Биляк сообщил, что был с ранеными бойцами на "Зените" до его эвакуации оттуда. Журналисты увидели видео в российских пабликах, где видны убитые в форме ВСУ, один из них с перебинтованной головой. По его словам, видео снято на позиции "Зенита". У одного из убитых на руке есть татуировка в форме креста. Виктор Биляк идентифицировал этого мужчину как Андрея Дубницкого с позывным "Байрактар" — воина 110 бригады. 14 февраля он оставался на этой позиции вместе с другими ранеными.

Напомним, мы публиковали рассказы военных, выбравшихся из ада Авдеевки.

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