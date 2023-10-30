Оккупанты расстреляли пленных украинских защитников — соцсети (фото)

Официального подтверждения этой информации пока не последовало.

Украинский блогер, общественный активист и волонтер Сергей Стерненко сообщил, что в Запорожской области на Токмакском направлении россияне расстреляли украинских пленных.

Об этом Стерненко написал в соцсети Х (Twitter) и опубликовал жуткие фото, снятые, вероятно, с квадрокоптера.

Судя по шевронам, на фото – погибшие нацгвардейцы / Фото: Telegram / Сергей Стерненко

По его информации, россияне взяли украинских солдат (вероятно, нацгвардейцев) в плен, затем связали им руки и убили.

"Эти фотографии ужасают. Но мир должен увидеть доказательства еще одного военного преступления, совершенного российскими террористами. Те, кто говорит, что мы должны мириться с российским террором, поддерживают преступления. Это зло нужно только уничтожить. Иначе оно скоро постучатся в вашу собственную дверь", – отметил Стерненко.

Стерненко заверил, что часть убийц уже ликвидирована

В Телеграм волонтер добавил, что эта ужасная история произошла несколько дней назад на Токмакском направлении.

"Видно, что воинам связали руки за спиной, а затем убили. Судя по шевронам, это были нацгвардейцы. За них отомстили очень быстро. Часть убийц уже ликвидирована", — уточнил он.

Официального подтверждения этой информации пока не последовало.

Напомним, в докладе ООН говорилось о том, что оккупанты заставляли пленных украинцев доставлять боеприпасы минными полями, 2 пленных казнили.

Ранее украинцев шокировало жестокое видео казни украинского военнопленного оккупантами, на котором захватчики отрезают мужчине голову. Ролик распространили российские телеграмм-каналы 11 апреля 2023 года, однако когда и где он снят, неизвестно.

Журналисты из CNN заявили, что обнаружили еще одно ужасное видео, на котором, вероятно, обезглавили двух украинских военных.

Также напомним о Герое Украины Александре Мациевском, которого россияне убили за слова "Слава Украине!".