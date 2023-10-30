Оккупанты расстреляли пленных украинских защитников — соцсети (фото)

Официального подтверждения этой информации пока не последовало.
Украинский блогер, общественный активист и волонтер Сергей Стерненко сообщил, что в Запорожской области на Токмакском направлении россияне расстреляли украинских пленных.
Об этом Стерненко написал в соцсети Х (Twitter) и опубликовал жуткие фото, снятые, вероятно, с квадрокоптера.
По его информации, россияне взяли украинских солдат (вероятно, нацгвардейцев) в плен, затем связали им руки и убили.
"Эти фотографии ужасают. Но мир должен увидеть доказательства еще одного военного преступления, совершенного российскими террористами. Те, кто говорит, что мы должны мириться с российским террором, поддерживают преступления. Это зло нужно только уничтожить. Иначе оно скоро постучатся в вашу собственную дверь", – отметил Стерненко.
В Телеграм волонтер добавил, что эта ужасная история произошла несколько дней назад на Токмакском направлении.
"Видно, что воинам связали руки за спиной, а затем убили. Судя по шевронам, это были нацгвардейцы. За них отомстили очень быстро. Часть убийц уже ликвидирована", — уточнил он.
Официального подтверждения этой информации пока не последовало.
Напомним, в докладе ООН говорилось о том, что оккупанты заставляли пленных украинцев доставлять боеприпасы минными полями, 2 пленных казнили.
Ранее украинцев шокировало жестокое видео казни украинского военнопленного оккупантами, на котором захватчики отрезают мужчине голову. Ролик распространили российские телеграмм-каналы 11 апреля 2023 года, однако когда и где он снят, неизвестно.
Журналисты из CNN заявили, что обнаружили еще одно ужасное видео, на котором, вероятно, обезглавили двух украинских военных.
Также напомним о Герое Украины Александре Мациевском, которого россияне убили за слова "Слава Украине!".