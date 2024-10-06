Оккупанты расстреляли украинских пленных в Нью-Йорке

Командование российской оккупационной армии дало указание пленных не брать и расстреливать украинских бойцов.

В Сети опубликовали видео с доказательством еще одного военного преступления российских окупантов, расстрелявших пленных украинских бойцов в поселке Нью-Йорк Донецкой области.

Соответствующие кадры появились в воскресенье, 6 октября, в Telegram-канале 12-й бригады специального назначения "Азов".

Момент жестокого преступления окупантов зафиксировал разведывательный дрон.

Россияне в упор расстреляли трех безоружных украинских военных одного из подразделений.

Позже бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" совместно с 49-м отдельным штурмовым батальоном взяли в плен одного из группы оккупантов, совершивших это зверство.

На YouTube-канале "Азова" опубликовано полное видео допроса пленника россиянина, который рассказал об обстоятельствах этого военного преступления. В частности, он сказал, что командование дало указание пленных не брать и расстреливать украинских бойцов.

Напомним, российского оккупанта, причастного к смертной казни на территории агрегатного завода в городе Волчанск четырех украинских военных, могут судить в Украине. Подозреваемый находится в украинском плену.

Оккупанты уже расстреляли 93 украинских пленных военных!

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