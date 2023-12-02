Оккупанты расстреляли украинских военнопленных на Авдеевском направлении — Deepstate

Украинские военные сидели в блиндаже, они не могли давать отпор из-за отсутствия боеприпасов.
Российские оккупанты у Степного на Авдеевском направлении расстреляли двух украинских солдат, которые сдавались в плен из-за нехватки боеприпасов.
Видео с казнью украинских защитников распространяют в Сети, передают аналитики Deepstate.
"Враг зашел на позиции 45-го ОСБ. Во время зачистки кацапы наткнулись на блиндаж, в котором сидели наши ребята. Они были вынуждены сдаваться из-за недостатка БК. Сразу как вышел второй боец, п*дары просто расстреляли обоих", — говорится в сообщении .
Аналитики призывают отреагировать официальные лица государства и западных организаций из ООН, ОБСЕ и других на нарушение обычаев и традиций войны российскими захватчиками.
Видео не публикуем из-за жестокости кадров.
Напомним, ранее жена украинского снайпера Арсения Федосюка и заместитель главы ассоциации семей защитников " Азовстали " Юлия рассказала, как россияне издеваются над пленными "азовцами".
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