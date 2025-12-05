ТСН в социальных сетях

Оккупанты расстреляли украинского военнопленного в Свято-Покровском – DeepState

Российские оккупанты продолжают убивать пленных украинских военных. Очередную казнь безоружного защитника Украины они осуществили в Свято-Покровском близи Северского.

Враг продолжает кичиться своими военными преступлениями

Враг продолжает кичиться своими военными преступлениями / © Associated Press

Россияне расстреляли украинского военнопленного в Свято-Покровском.

Об этом сообщили аналитики DeepState.

«На видео, опубликованном противником, штурмовая группа оккупантов берет в плен солдата Сил обороны, который выходит из укрытия с поднятыми руками, и сразу после выхода получает очередь из автомата и падает на пороге дома», — говорится в сообщении.

Напомним, западнее села Зеленый Гай Запорожской области россияне расстреляли пять украинских военных.

Российские войска взяли украинских военных в плен в посадке, разместили их в один ряд, а после проведения допроса расстреляли их.

Недавно на Гуляйпольском направлении россияне расстреляли троих украинских пленных военных.

