Оккупанты разбили школу в Ингульце Херсонской области: ОВА показала последствия (видео)

Пострадавших и погибших нет.

Российские военные уничтожили школу в центре села Ингулец Дарьевской громады. Здания практически больше нет.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА и показали видео с последствиями разрушений. Там отметили, что пострадавших и погибших нет.

Местные нам сказали, что утренний удар был очень сильным. В домах, находящихся вблизи школы, выбило окна.

Оккупанты разбили школу на Херсонщине: не осталось почти ничего

Напомним, за минувшие сутки, 6 июля, оккупанты совершили 77 обстрелов, выпустив 371 снаряд из минометов, артиллерии, танков, "Градов", авиации и БПЛА по Херсонщине.

По городу Херсон враг выпустил 37 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; дом культуры в селе Таврическое и торговое заведение в Херсоне.

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