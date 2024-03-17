Оккупанты разбомбили центр поселка в Сумской области: власти обратились с важным заявлением

По словам местных властей, все номера по эвакуации есть в Интернете.
В воскресенье, 17 марта, Россия атаковала центр поселка Большая Писаревка Сумской области. Власти призывают гражданских эвакуироваться.
Об этом сообщила глава Великописаревской общины Людмила Бирюкова на фейсбук-странице.
"Сегодня враг уничтожил центр поселка Великая Писаревка. Надеюсь, что каждый из нас сделает вывод о том, что жизнь самая ценная и придет на эвакуацию", — заявила Бирюкова.
Она отметила, что все номера эвакуации есть в Интернете.
"Услуги, по возможности, будет предоставляться специалистами поселкового совета в телефонном и онлайн-режиме", — добавила она.
Напомним, россияне за прошедшие сутки атаковали Сумскую область. По данным властей, раздалось 286 взрывов.
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