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Оккупанты разбомбили детскую больницу в Херсоне, есть жертвы: адские фото последствий атаки

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
285
Время на прочтение
1 мин
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© Кирилл Тимошенко / Facebook
© Кирилл Тимошенко / Facebook
© Кирилл Тимошенко / Facebook
© Кирилл Тимошенко / Facebook
© Кирилл Тимошенко / Facebook
© Кирилл Тимошенко / Facebook
© Кирилл Тимошенко / Facebook

Атаку россияне совершили в новогоднюю ночь.

В Херсоне оккупанты РФ в новогоднюю ночь обстреляли областную детскую больницу — есть жертвы.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По его данным, зафиксировано около 7 "прилетов", в здании больницы выбито более 700 окон.

Оккупанты обстрелом убили в Херсоне в новогоднюю ночь одного человека, еще один получил травмы.

"Оккупанты не прекращали бить по городу в новогоднюю ночь. В результате очередного российского обстрела 1 человек погиб, 1 — ранен. Повреждены здания областной детской больницы. Зафиксировано около 7 прилетов, выбито более 700 окон. Информация уточняется", — пишет Тимошенко.

Напомним, российские войска за прошедшие сутки 40 раз обстреляли Херсонскую область. Вражеские снаряды в областном центре попали в объект критической инфраструктуры, частные и многоквартирные дома. В результате российских обстрелов ранены три человека, среди которых двое детей.

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Дата публикации
Просмотры
285
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