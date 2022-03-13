Оккупанты разбомбили государственное предприятие "Заря" в Николаеве

Нападение было совершено утром 13 марта.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал о ситуации в регионе по состоянию на утро 13 марта. По его словам, оккупанты в Николаеве обстреляли государственное предприятие "Заря".

Об этом заявил Виталий Ким в своем видеообращении.

"Утром разбомбили "Зарю" (Государственное предприятие "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Заря". — Ред.), за материальными воротами, похоже на самолеты. Сейчас устанавливаем обстоятельства", – сказал Ким.

Напомним, под Николаевом колонна оккупантов взорвалась на минах – глава ОВА Ким рассказал о ситуации в регионе.

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